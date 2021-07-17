Спецподразделения Вооруженных сил Великобритании будут готовиться к противостоянию действиям РФ и Китая в различных частях света. Об этом в субботу в интервью газете The Times заявил бригадир британской Королевской морской пехоты Марк Тоттен.

По его словам, в рамках нового подхода к национальной безопасности Специальная авиадесантная служба (SAS) и Служба десантных кораблей специального назначения (SBS), которые входят в состав британской армии и ВМС соответственно, сосредоточатся на сдерживании «крупных государственных противников». Тоттен указал, что эти подразделения получат средства и время для подготовки к «высокорискованным задачам», требующим «детальной проработки и тренировки».

Отмечается, что традиционные роли SAS и SBS в свете их переориентации возьмет на себя Королевская морская пехота, в составе которой будет создано спецподразделение из 4 тыс. военнослужащих. Руководить новым подразделением будет сам Тоттен. «Мы позволим SAS и SBS сфокусироваться на более сложных и комплексных задачах по противостоянию России и Китаю. Это требует реальной экспертной оценки, поэтому у них будет больше времени и больше кадровых ресурсов. Мы в свою очередь можем выполнять некоторые их задачи, например, по борьбе с морским терроризмом», — подчеркнул он.

Согласно источнику The Times в военных кругах, перед SAS и SBS также может быть поставлена задача по подготовке военнослужащих ВМС ряда государств в бассейне Южно-Китайского моря для защиты от угрозы со стороны Китая. Издание проинформировало, что армейские спецподразделения при проведении особо секретных операций могут действовать совместно со службой внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6, например, при слежке за китайскими и российскими разведывательными и воинскими формированиями.(ТАСС)