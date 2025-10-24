Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и Командование Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации (ACT) провели очередной этап испытаний инновационного решения по противодействию управляемым авиабомбам на полигоне во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины в пятницу, 24 октября.

«Команды разработчиков при осложненных погодных условиях проверили работу комплексного технического решения — радар, программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта и дрон-перехватчик», — отметили в ведомстве.

Условная «вражеская» цель была идентифицирована, сопровождена и захвачена радаром, оснащенным новейшей сенсорной системой. После этого, благодаря программному продукту на основе ИИ, дрон-перехватчик по предварительно рассчитанной траектории отрабатывал поражение цели.

Как отмечается, технологическое решение разрабатывается компаниями стран-членов НАТО при участии представителей инновационного оборонного сектора Украины и поддержке экспертов Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

Авторы инициативы — JATEC и Командование ОВС НАТО по вопросам трансформации.

Разработка прошла путь от концепции до прототипов разного уровня технологической имплементации и призвана защитить украинских военных и гражданское население от одной из самых разрушительных угроз современной войны.

В настоящее время украинские специалисты принимают непосредственное участие в испытаниях и предоставляют экспертную оценку, что позволяет максимально адаптировать решение к реалиям современного поля боя.