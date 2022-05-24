Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

Ранее Зеленский стал лидером голосования среди читателей журнала, опередив Илона Маска и Бориса Джонсона. Статью о нём для Time написал президент США Джо Байден, назвав Зеленского лидером, достойным храбрости и стойкости своего народа.

«Каждый раз, когда мы общаемся, я слышу в голосе президента Зеленского неумолимую решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед народом и ежедневно берет на себя ответственность вести за собой нацию в этот темный и трудный час», – написал Байден.

Статью о российском президенте – Владимире Путине – подготовил для Time оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Навальный назвал Путина злобным сумасшедшим с армией, ядерной бомбой и членством в Совбезе ООН.

«Он вновь напомнил нам о том, что путь, начинающийся с «немного подделать выборы», всегда заканчивается диктатурой. О том, что диктатура всегда ведет к войне», – написал Навальный. (svoboda.org)