Тим Кук стал миллиардером

Состояние главы американской технологической корпорации Apple Тима Кука превысило $1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg. Это стало возможным благодаря росту капитализации Apple — в августе 2020 года она приблизилась к $2 трлн.

По данным издания, господину Куку принадлежит 0,02% акций Apple на сумму $375 млн, до этого он также продал акций, получил дивидендов и других бонусов на сумму в $650 млн. Если акции Apple резко не подешевеют в августе 2020 года, то глава компании получит премию еще в $100 млн.

Тим Кук получил пакет акций компании вместе с вступлением в должность главы Apple. В 2015 году господин Кук заявлял, что пожертвует большую частью своего состояния на благотворительность, с тех пор он подарил акций Apple на $1 млн. (kommersant.ru)