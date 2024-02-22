При поддержке Министерства культуры Азербайджана платформа TikTok запускает инициативу #TikTokdanÖyrən, сообщили # организаторы проекта.

Цель — поддержать развитие познавательного контента в Азербайджане и дать возможность пользователям со всей страны делиться знаниями и расширять свой кругозор в удобном формате короткого видеоролика.

При этом, пользователи TikTok, которые создадут лучшие познавательные видеоролики в рамках проекта, получат iPhone в качестве приза.

TikTok — это ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов, куда более 1 миллиарда пользователей со всего мира приходят каждый день не только, чтобы поднять себе настроение, но узнать что-то новое.

Интерес к познавательному контенту в TikTok за последние несколько лет вырос как глобально, так и в Азербайджане.

К примеру, в прошлом году внимание аудитории привлек литературный проект #kitabfest, в рамках которого пользователи со всего Азербайджана делились книжными рекомендациями, обсуждали любимые произведения, рассказывали о своих впечатлениях от Национальной книжной выставки в Баку и вдохновляли друг друга больше читать.

Любителей познавательного контента со всего мира объединяет хештег #LearnOnTikTok, который собрал уже миллионы обучающих видеороликов. По этому хештегу пользователи преподают иностранные языки, делятся DIY лайфхаками, бьюти-туториалами, рецептами и прочими знаниями.

Инициатива #TikTokdanÖyrən нап равлена на то, чтобы поддержать сообщество пользователей в Азербайджане в их стремлении учиться и расширять свой кругозор благодаря TikTok. В рамках инициативы пользователям предлагается делиться по хештегу проекта полезными и познавательными видеороликами на самые разные темы: от бытовых лайфхаков, рекомендаций на тему стиля и красоты, кулинарных рецептов и фитнес-тренировок до научных знаний, уроков по различным дисциплинам и роликов о культуре.

Пользователи могут принять участие в конкурсе на лучшие видеоролики в трех номинациях: «Самый креативный видеоролик» — видеоролик, в котором участник наиболее креативно изложил материал, «Лучший видеоролик» — видеоролик, который наберет наибольшее количество просмотров в период проведения конкурса, «Открытие в TikTok» — автор с наибольшим количеством просмотров всех участвующих видео в течение срока проведения конкурса.

Победители в каждой из категорий получат призы от TikTok — смартфоны IPhone.

Для участия в конкурсе пользователям нужно записать познавательное видеоролики от 30 секунд в соответствии с тематикой конкурса и разместить их в своих аккаунтах по хештегу #TikTokdanÖyrən в период с 21 февраля по 21 апреля.

Победители будут объявлены на странице проекта в Tik Tok до 30 апреля.

Данную инициативу поддерживает Министерство культуры Азербайджана, и в проекте принимают участие ведущие культурные заведения Азербайджана, включая музеи и театры.

Например, Национальный музей истории Азербайджана @ nmuseumhistoryazerbaijan демонстрирует экспонаты своих коллекций, Азербайджанский национальный музей искусств @nationalartmuseum.az рассказывает об экспозициях, а Азербайджанский национальный музей ковра @nationalcarpetmuseum снимает короткие виртуальные туры, Государственный Академический Русский Драматический театр @rusdrama.az рассказывает пользователям, как создаются спектакли, Государственный театр юного зрителя @gnc.tamaalar.teat показывает, как проходят репетиции актеров, в аккаунте Государственного академического национального драматического театра @akademik.milli.dr можно увидеть процесс приготовления актеров к спектаклю — от грима до полного погружения в роль, а актеры Государственного академического музыкального театра @akademik.musiqili из первых уст делятся, как устроена их работа.

Своими знаниями также делятся популярные креаторы TikTok: преподавательница Аида Гаджиева @ana_dilimde_danis_рассказывает интересные факты об азербайджанском языке, автор кулинарного контента Фатима Османова @dadlidir.az делится вкусными рецептами, а в популярном аккаунте об автомеханике @abbasov__eziz ра ссказывают о том, как чинить неисправности в автомобиле.

«Поддержка проектов, связанных с TikTok, позволяет привлечь внимание широкой аудитории и активно взаимодействовать с современными формами выражения культуры. Это также способствует разнообразию и инновациям в сфере культуры, адаптируясь к современным тенденциям и интересам общества. В целом, проект может предоставить уникальные возможности для взаимодействия с культурным наследием и творческими идеями Азербайджана на платформе TikTok, делая контент более доступным и привлекательным для местной аудитории. Платформа TikTok является центром творчества и инноваций. Сотрудничество может стимулировать создание увлекательного и креативного контента, отражающего культуру и интересы азербайджанской аудитории», – говорит Айнур Каримова, начальник отдела медиа и коммуникации министерства культуры Азербайджана.

«Мы видим, что пользователи в Азербайджане все чаще приходят в TikTok, чтобы не только развлечься и хорошо провести время, но и научиться чему-то новому и получить полезную информацию. Надеемся, что проект #TikTokdanÖyrən вдохновит еще больше талантливых авторов со всей страны распространять знания, культуру и вдохновлять пользователей в стране развиваться», – отмечает Екатерина Блинец, руководитель операционного отдела TikTok в Восточной Европе и Центральной Азии.