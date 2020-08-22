Тихановская заявила, что не собирается снова баллотироваться на пост президента

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не собирается снова баллотироваться на пост главы государства в случае назначения в стране повторных выборов, передает телеканал «Белсат».

«Я не планирую сама», — сказала Тихановская.

14 августа Тихановская объявила о создании в Беларуси Координационного совета оппозиции.

9 августа в республике прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в стране начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.