Тихановская начала формировать теневое правительство Беларуси

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская начала формировать теневое правительство. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Отмечается, что она назначила известного белорусского юриста и правозащитника Гарри Погоняйло представителем по правам человека. Кроме того, экономист Алесь Алехнович был назначен представителем по экономическим реформам.

По словам Тихановской, режим президента Белоруссии Александра Лукашенко нелегитимен и «больше не справляется со своими задачами».

«Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества», — заявила Тихановская.