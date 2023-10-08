Бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что присоединится к нынешнему правительству, возглавляемому премьер-министром Биньямином Нетаньяху, если администрация публично возьмет на себя обязательство ликвидировать организацию ХАМАС и ее лидеров. Об этом, как сообщает #, пишет Times of Israel.

Либерман, председатель партии «Исраэль Бейтену», признал наличие других неотложных проблем, стоящих перед Израилем, таких как угрозы со стороны Хезболлы и пленные в секторе Газа. Однако он настаивал на том, что приоритетом должно быть уничтожение ХАМАС, чтобы восстановить безопасность в Израиле и вернуть пропавших без вести.

Пока не ясно, получил ли Либерман официальное приглашение войти в состав правительства. Представители партии Нетаньяху «Ликуд» пока не дали комментариев.

Являющийся одним из главных критиков Нетаньяху Бенни Ганц тоже заявил, что его партия «Национальное единство» готова войти в чрезвычайное правительство во время войны. Ганц призвал другие оппозиционные партии сделать то же самое.

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал к формированию чрезвычайного правительства. «Настало время объединиться против врага и действовать как крепкий кулак», — сказал он.