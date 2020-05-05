Тибо Куртуа: «Было бы лучше, чтобы чемпиона не было»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о возобновлении сезона в Испании.

«Мы лишь на два очка отстаем от «Барселоны» и можем стать чемпионами, так что нам не повезет, если результаты сезона отменят.

Если «Барселону» признают чемпионом, то я назову это несправедливостью. Мы сыграли с ними вничью, а во второй игре победили, так что доказали, что мы лучше, чем они. Мы отстаем на два очка, так что я не согласился бы с таким решением.

В случае с Англией и «Ливерпулем» все иначе. Я могу понять это. У нас осталось 11 игр, определять чемпиона сейчас – это слишком рано. Если придется выбирать победителя, не завершив сезон, было бы лучше, чтобы чемпиона не было», – сказал Куртуа. (sports.ru)

| 2020-05-05T18:41:05+00:00 5 мая 2020, 20:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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