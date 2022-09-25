Израильская газета The Jerusalem Post обнародовала в воскресенье ежегодный список «самых влиятельных евреев в мире», публикация которого приурочена к отмечаемому в эти дни празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году. На первое место авторы поместили президента Украины Владимира Зеленского.

По оценке издания, украинский президент в этом году снискал редкий для политика статус «глобальной иконы». На фоне ситуации вокруг Украины Зеленский — «один из самых влиятельных людей в мире сегодня, не только самый влиятельный еврей мира», утверждает The Jerusalem Post.

На второе место авторы списка поместили премьер-министра Израиля Яира Лапида, на третьей позиции — премьер Франции Элизабет Борн, родители которой пережили Холокост, отмечает газета.

В десятку наиболее влиятельных евреев планеты по версии The Jerusalem Post также вошли посол США в Израиле Том Найдс (4-е место), экс-премьер Израиля, ныне лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху (5-е место), госсекретарь США Энтони Блинкен (8-е место).

В общей сложности список насчитывает 50 имен. В их числе политики, общественные деятели, ученые, предприниматели, деятели культуры еврейского происхождения, живущие как в Израиле, так и за рубежом. Публикация списка The Jerusalem Post приурочена к новому 5783 году по еврейскому календарю, наступление которого отмечается в этом году начиная с вечера 25 сентября.