Два региональных источника и два представителя ХАМАСа сообщили агентству Reuters, что благодаря связям с ХАМАСом и своей роли в сделке Трампа, Турция становится ключевым игроком в регионе. Это не устраивает арабские страны, но больше всего Израиль.

Лидеры ХАМАСа согласились на сделку после того, как Турция, страна, которую они считают политическим покровителем, настоятельно призвала их согласиться.

После этого Трамп сказал, что «Турция надежный союзник» и Эрдоган тоже: «Этот джентльмен из страны под названием Турция — один из самых могущественных в мире».

Теперь Эрдоган надеется получить дивиденды, чтобы добиться прогресса в вопросе о замороженных продажах истребителей F-35, ослабления американских санкций и помощи США в достижении целей Турции в Сирии.

Турция попытается воспрепятствовать тому, чтобы курдские милиции влились в регулярную армию.

В понедельник Нетанияху встретился со Стивом Виткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером и дал понять, что «турецкое присутствие в Газе, военное, силовое или гражданское, является для Израиля красной линией».

Нетанияху сообщил представителям США, что Турция враждебное Израилю государство, поэтому ей нет места в Газе. Он подчеркнул связи с ХАМАСом, а также выступления Эрдогана после 7 октября и поддержку боевиков в Газе.

Вице-президент Вэнс, среди прочего, в ходе визита в Израиль должен будет решить, как развязывать этот узел. (israelinfo.co.il)