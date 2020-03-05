The Call: Азербайджанских музыкантов сравнили с Depeche Mode

Известный азербайджанский музыкант, победитель локального этапа Red Bull 3Style – 2017 DJ Tim (Тим Касимов) представил новый клип на сингл The Call, записанный совместно с молодым певцом Микаилом Рафиевым. Клип получился атмосферным, в духе урбанистики , и достаточно мотивационным.

В интервью «Зеркало» DJ Tim пояснил:

«Свет — это призыв к музыке, к танцам, к позитиву внутри каждого из нас. И строчка из нашего трека – «I see the light» — это прямая отсылка к этой идее. В клипе мы пытались показать, что даже простой человек имеет внутри себя стрежень, который может быть спрятан по каким-либо причинам. Главное — найти его. Каждый человек имеет талант, и его задача – вознести этот дар».

Он отметил, что сотрудничество с Микаилом Рафиевым зародилось еще в 2011 году, однако график и загруженность обоих музыкантов позволили реализовать давно созревшие идеи только сейчас. Все это время, как признается ди джей, они с коллегой набирались опыта.

Примечательно, что The Call – это не дебют в их совместном творчестве. Первая композиция, которую презентовали музыканты в тандеме, называлась «Nə qədər», и, как понятно из названия, была записана на родном языке.

Авторами The Call выступили Турал Алиев, Микаил Рафиев и сам DJ Tim.

«Каждый из нас внес в этот проект частицу себя», — признается музыкант, добавляя, что в ближайшем будущем поклонники услышат новый трек.

«Планируем и дальше экспериментировать со звуками и стилем, писать интересные треки. Хотим поблагодарить всех своих друзей и родных, всех, кто принял участие в создании клипа, в съемках и помогал технически», — говорит DJ Tim.

В многочисленных отзывах на музыкальную новинку поклонники сравнили творчество азербайджанских музыкантов с культовой британской группой Depeche Mode.