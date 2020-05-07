Тест на человечность и COVID-19

Трудности, с которыми сталкиваются люди в течение жизни, демонстрируют самые разные черты их характера. Кто-то проявляет милосердие и благородство, а кто-то шокирует подлостью, рвачеством и неблагодарностью. Азербайджанская общественность, к примеру, была шокирована подробностями преступлений отечественных чиновников. Так, 27 апреля Служба государственной безопасности совместно с Генпрокуратурой провела операцию, в ходе которой был задержан представитель главы Исмаиллинского района по городу Исмаиллы Магеррам Ахмедов. Он, как выясняется, помимо всего прочего, присваивал продуктовые наборы, выделенные государством для малоимущих семей.

Задержанный сотрудниками СГБ глава Исполнительной власти Билясувара Махир Гулиев также обвиняется в том, что по его вине социальная помощь, выделяемая государством, не доходила до реально нуждающихся и малообеспеченных семей. Эта помощь оформлялась на имена родственников высокопоставленных чиновников и присваивалась руководством района. Помимо этого, Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в Ленкорани и Евлахе, а также Саатлинском, Сальянском, Дашкесанском и Гаджикабульском, Сабирабадском, Агджабединском и Тертерском районах. Задержанные представители глав районов обвиняются в присвоении социальной помощи, выделенной государством и Фондом Гейдара Алиева малоимущим семьям.

Действия всех этих чиновников объединяет одно качество — безумное, запредельное рвачество и подлость по отношению к гражданам республики. Причем, к самой уязвимой, нуждающейся его части. Воровать то, что помогло бы кому-то свести концы с концами, банально не голодать — это что-то за гранью добра и зла! Тем более, что как выясняется, многие из задержанных взяточников промышляли не только этим, сколотив немалые денежные средства. Могли бы, рассуждая теоретически, хотя бы на социальную помощь не зариться. Но…

А ведь есть и куча иных примеров, достойных уважения, рассказа о них. Есть, к примеру, глава исполнительной власти Ясамальского района Эльшад Гасанов. Он лично координирует распределение социальной помощи среди наиболее нуждающихся в ней жителей района, лично ходит по квартирам жителей Ясамала. Признаюсь, я также обратился к нему с просьбой об оказании помощи одному из жителей района, Козлову Анатолию и его матери-пенсионерке, что ютятся в хибаре жилой площадью в 7 квадратных метров. Помощь, в виде большого продуктового набора, была оказана.

Не буду скрывать, вынужден порой использовать единственное, что есть у журналиста со стажем, его связи и доброе имя, ради оказания помощи нуждающимся, зачастую совсем незнакомым мне, гражданам республики. Ее оказали, кто чем может, депутаты ММ Адиль Алиев, Ульви Гулиев, бывший заведующий Отделом политического анализа и информационного обеспечения Администрации президента Азербайджана Эльнур Асланов, генеральный директор Общественного телевидения Азербайджана Балакиши Касумов, директор спортивно-концертного комплекса Baku Crystal Hal Мурад Рагимов.

Председатель общественного объединения Həyata Ümid (Надежда на жизнь) Милена Набиева также проводит в карантинные дни невероятно большую и тяжелую благотворительную работу. По имеющимся у меня данным, сотни граждан Азербайджана получили продуктовые наборы благодаря «Надежде на жизнь». В том числе, десятки представителей украинской диаспоры Азербайджана. И председатель правления Украинского конгресса Азербайджана (УКА) Юрий Осадченко вручил М.Набиевой благодарственное письмо за помощь, оказанную членам УКА.

Все эти люди проявили сострадание и благородство, помогая совершенно незнакомым, но нуждающимся в помощи людям. Огромную работу в этом направлении проводят и представители азербайджанской диаспоры в разных странах мира. К примеру, в Киеве вот уже почти два месяца, как в ежедневном режиме работает офис Рады азербайджанцев Украины. Сотни и сотни граждан Азербайджана, что оказались в Украине по разным причинам и ждут возвращения домой, нуждаются в жилье и еде. И РАУ, во всем им помогает, в меру своих, далеко небезграничных возможностей.

Но всегда ли люди адекватно, с благодарностью воспринимают оказываемую им помощь? Увы, нет. К примеру, за помощью в офис РАУ как-то приехал один господин. На очень дорогостоящей, с российскими номерами, машине. Стал требовать «свой пай». И ведь он такой был не один. Куча людей, что пришла в РАУ, вначале была настроена так воинственно, словно Шушу возвращать собрались. Были, только не смейтесь, требовавшие. Именно требовавшие, а не просившие, денег на аренду квартир в Киеве и сетовавшие на то, что им самим предлагают приготовить себе еду из того набора продуктов, что есть в офисе РАУ.

А еще, увидел я и рассказ одного гражданина Азербайджана, который прибыл в Киев, по его собственным словам, на свадьбу родственников, которая была запланирована на 8 марта. Зовут его Фарид Мухтарзаде. В рассказе для одного из отечественных СМИ он указал на то, что «поскольку в конце февраля цены на авиабилеты авиакомпании Buta Airways были низкими, он принял решение отправить свою мать с родными в Киев 25 февраля». Сам же полетел вместе с дочкой 6 марта. Я напомню, что распространение COVID-19 в Азербайджане началось 28 февраля 2020 года, с регистрации первого случая заражения коронавирусом в стране. Зараженным оказался гражданин России, пересекший границу Азербайджана со стороны Ирана. То есть рассуждать в стиле «кто же знал, что так получится» — не честно.

А еще добавлю, что только с 14 марта в стране было введено особое положение. То есть, при желании, этот гражданин, вполне мог и на свадьбе родных в Киеве погулять и в Баку, до закрытия границ, вернуться. Но, они решили выбрать иные даты. «В Баку мы должны были вылететь 17 марта. Но на эту дату билетов на рейс Buta Airways уже не было, а Международная авиакомпания Украины сильно взвинтила цены.», сетует он, по сути подтверждая, что возможность улететь у него все же оставалась. Но, он просто решил сэкономить.

В итоге, он до сих пор в Киеве. И винит во всем случившемся кого угодно, но только не себя. «Когда мы прилетели в Киев, моя супруга была на шестом месяце беременности. Из-за постоянного стресса у нее случились преждевременные роды, врачам пришлось сделать кесарево сечение. Сфера здравоохранения здесь оставляет желать лучшего. Врачи только и ждут, когда им заплатят. Роды обходятся почти в три тысячи долларов. Да, при выписке ребенку предоставляют средства первой необходимости, но это мало что меняет. Самое ужасное, что мы не знаем, что нам делать дальше», — сказал Ф.Мухтарзаде.

То есть, это Украина, украинские врачи виноваты в том, что Ф.Мухтарзаде, зная о том, что его жена на шестом месяце беременности, решил отправиться с нею в Киев. Это они виноваты в том, что у нее случились преждевременные роды. Логика, согласитесь, странная. И потом, человек признается в том, что роды в Украине обходятся в три тысячи долларов, хотя я таких цен тут не видел, но забывает о том, что сам решил сэкономить гораздо меньшую сумму на билетах обратно в Баку. Наверное, в этом тоже Украина виновата.

Или посольство Азербайджана в Украине, или наша диаспора. Он же на всех жалуется, всеми недоволен. Хотя, как нам стало известно, глава ОДАУ Хикмет Джавадов выдал на нужды Ф.Мухтарзаде и его семьи 200 долларов. Кроме того, их неоднократно снабжали продуктами. Все это жалобщик называет «небольшой помощью». Мыслей о том, что Х.Джавадов или кто-то из РАУ, из тех бизнесменов, что безвозмездно снабжают продуктами соотечественников, застрявших в Украине, ничем им не обязан, Ф.Мухтарзаде и в голову не приходит.

И он не один такой. Я лично, оказывая посильную помощь нашим соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации, не раз слышал упреки в свой адрес. Есть куча тех, кто убежден — им весь мир обязан. А ведь, на самом-то деле, диаспора состоит из таких же азербайджанцев, как вы и я. Кто-то более состоятельный, за свои средства, чем-то и кому-то помогает. Но их же в итоге и «виноватят». Это печально и называется неблагодарностью. Нужно, убежден, уметь говорить спасибо всем и каждому, кто оказал помощь в этот сложный момент.

Кстати, о помощи. Как указано на Фейсбук-странице посольства Украины в Азербайджане, им совместно с МАУ удалось организовать спецрейс Баку-Киев, который должен вернуть граждан Украины и иностранцев с правом проживания в Украине. Указано, что вылет намечен на 15.30 по бакинскому времени. При этом, по имеющимся у нас данным, самолет МАУ вылетит из Киева в Баку пустым. Совсем пустым. Но ведь и в Киеве есть те, кто готов купить билеты на этот рейс МАУ в Баку! Да и вообще, зачем нужно, что называется, дважды вставать? Можно же отправить из Украины в Азербайджан этим рейсом хотя бы полсотни-сотню наших сограждан!

Да, по имеющейся у нас информации, 14 мая из Киева в Баку вылетит чартерный рейс авиакомпании AZAL. Но, все те, кто застрял в Украине, а этот список составляет свыше 600 человек, в него не поместятся. Так почему бы не отправить людей пустым самолетом МАУ из Киева в Баку? Очевидно же, что на украинскую диаспору, которой помогают посольство Азербайджана в Украине и Госкомитет по делам диаспоры, ложится огромная тяжесть. И среди тех, кто получает от РАУ помощь, как видим, уже есть недовольные и возмущающиеся. Так почему бы не разгрузить ситуацию? Ведь все уже и без того поняли, что трудности, с которыми сталкиваются люди в течении жизни, демонстрируют самые разные черты их характера.