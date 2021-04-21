Tesla принесла извинения китаянке, устроившей акцию протеста на автошоу в Шанхае

Компания Tesla извинилась перед женщиной, устроившей на международном автосалоне в Шанхае акцию протеста из-за дефекта, якобы имеющегося у машин данного производителя. Об этом в среду сообщила газета South China Morning Post.

«Мы глубоко сожалеем о задержке с решением проблемы автовладельца, — отметили в компании, один из заводов которой располагается в Шанхае. — Мы всегда стараемся максимально активно общаться с нашими клиентами и искать решения для их проблем, мы выполним взятые на себя обязательства».

По словам старшего менеджера консалтинговой фирмы «Шанхай солэй» Эрика Ханя, «жалобы автовладельцев на качество автомобилей Tesla китайского производства звучат тревожно для компании». Он добавил, что «этого недостаточно, чтобы подорвать продажи, но это наносит ущерб ее имиджу».

В первом квартале 2021 года Tesla продала в Китае почти 69 тыс. электромобилей, что составило 37,3% от ее продаж по всему миру за аналогичный период.(ТАСС)