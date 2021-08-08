Производство Cybertruck, первого электрического пикапа от Teska, отложено до 2022 года, следует из данных на сайте компании.

К настоящему времени Tesla собрала более миллиона предварительных заказов на Cybertruck. Компания обновила страницу на странице заказа, подтвердив, что модель будет доступна позднее, после того, как «производство начнется в 2022 году».

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск признал, что его Cybertruck имеет шансы потерпеть неудачу на рынке и не стать популярным. Однако самого Маска это мало заботит. Таким образом он прокомментировал публикацию, в которой новинке предсказали провал на рынке. (gazeta.ru)