Тернистый путь ближневосточного мира…

Не только упорно и весьма последовательно продвигают израильскую политику в регионе, но и не забывают собственные интересы и выгоды – пожалуй, можно только так охарактеризовать ближневосточную политику США.

Да, дело в том, что еще не прошло даже и месяца с момента достижения известного соглашения между Израилем и Арабскими Эмиратами, как уже поступают сообщения о том, что якобы США продают богатым Эмиратам самые современные самолеты F-35, которые, как известно, Штаты отказались продавать Турции после покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400!

Но надо заметить, что и эта военная сделка — на этот раз с Эмиратами, — также была воспринята весьма и весьма неоднозначно. Особенно израильские политические аналитики и военные эксперты бьют тревогу о том, что якобы подобными соглашениями США нарушают существующий военный баланс в регионе, т.к. с момента образования Израиля США и другие его союзники постоянно стремились обеспечивать военное превосходство Земли Обетованной.

Но, наверное, на этот раз Иерусалиму придется согласиться, как говорится, с существующим положением вещей. Богатые арабские страны также являются важными торговыми партнерами Штатов, которых Вашингтон не хотел бы терять. Объем военной сделки, например, с Саудовской Аравией измеряется сотнями миллиардов долларов. Помнится, что после убийства известного журналиста Джамаля Хашогги многие думали, что Штаты, как минимум, заморозят военно-торговую сделку с Саудовской Аравией, но этого не произошло. США объявили, что сделка с саудитами имеет важное значение для военно-промышленного комплекса страны, поэтому они не собираются отказываться от такого выгодного соглашения с Саудовской Аравией. Но, еще раз заметим, что когда речь шла о продаже Турции самых современных американских самолетов, почему-то трамповская администрация вообще забыла об интересах собственного военно-промышленного комплекса…

А как последняя сделка в конечном итоге отразится на арабо-израильских переговорах? Думается, что процесс уже не повернуть назад, и, наверное, он будет развиваться дальше. Интересы не только аравийских государств, но и вообще всего региона требуют продолжения и расширения диалога и сотрудничества.

Почти целый век прошел с момента образования Израиля, за это время были несколько войн, арабские страны продолжали проводить самую жесткую политику в отношении своего нового соседа. Но что они получили в результате? Ровно ничего! Можно сказать, что все войны были проиграны арабами, Израиль выстоял и выдержал испытание, и в настоящее время является самым развитым в экономическом плане государством региона.

В отличие от прежних времен уже нет геополитической архитектуры холодной войны былого периода истории: рухнул Советский Союз, который играл весьма активную роль на Ближнем Востоке. Да, теперь Россия предпринимает шаги, чтобы как-то заполнить ту пустоту, которая образовалась после падения советского режима. «Сирийские выходки» Москвы следует считать из этой серии, но мы не раз говорили и теперь продолжаем говорить, что без США не удастся восстановить мир и покой в Сирии. Вдобавок, Россия вовсе не бывший Советский Союз и ее желания, амбиции не совпадают с ее возможностями. И как бы не старалась современная Россия, чтобы вновь стать великой державой, возглавить новый геополитический лагерь, этому не случится: как гласит известная греческая поговорка — в одну и ту же реку дважды не входят…

Но диалог и сотрудничество на Ближнем Востоке не установится так быстро, как хотелось бы нам всем: нет, это дорога довольна длинная, трудная и тернистая. И в прежние времена были попытки, причем довольно серьезные, чтобы установить мир в Ближнем Востоке. Признаться, после окончания холодной войны автору этих строк показалось, что уже все, самый трудный этап процесса позади. Но, увы! Оказалось, что ближневосточную конфронтацию не стоит вовсе рассматривать исключительно через призму холодной войны или большого геополитического противостояния.

Нет, тут есть и другие не менее важные моменты — сказываются такие факторы, как арабский национализм и радикализм, даже религиозный фундаментализм. Но альтернативы миру все равно не существует.

В мире существуют десятки арабских государств – их география простирается даже до Северной Африки. Неужели евреи не имеют права иметь хотя бы одно небольшое государство в этом регионе, который, как известно, является их исторической родиной…