Тень Китая за ядерными амбициями саудитов

В СМИ разошлась новость о том, что обнаружился еще один претендент на обретение ядерного оружия — Саудовская Аравия. Американская разведка выяснила, что на протяжении ряда лет это королевство пытается перерабатывать уран на тайно возведенном предприятии в пустыне. Любопытно, к чему может привести появление еще одной ядерной страны на Ближнем Востоке. Ведь Саудовская Аравия имеет далеко не однозначные отношения с ведущими державами региона — тут и Турция, и Иран, и Израиль. Тем более, что две последние тоже давно на подозрении как обладательницы атомной бомбы.

Чем же чревато появление еще одного сверхопасного игрока для региона и для глобальной политики? По сути, многие географы считают и Южный Кавказ частью Большого Ближнего Востока.

Эту проблему прокомментировали # известные иностранные эксперты.

Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам):

— Если Саудовская Аравия действительно станет создавать атомное оружие, то это взорвет Ближний Восток окончательно.

Иран — главный соперник саудитов — тогда точно приложит все силы, чтобы стать ядерной державой.

Израиль, естественно, будет идти по тому же пути.

Турция, которая считает себя новой и старой великой державой в регионе — тоже начнет изобретать атомное оружие.

Саудовская Аравия известна тем, что косвенно спонсирует исламский терроризм. Террористические атаки 11.09.2001 на США произвели выходцы из Саудовской Аравии, Бин Ладен мечтал о превращении этой страны в центр великого и глобального халифата.

Исламистская атомная бомба — это кошмар для мирового порядка. В Пакистане атомную военную программу под контролем держат военные. Поэтому считается, что она менее страшна. В Саудовской Аравии, если она изобретет бомбу, контроль над ней может попасть к ваххабитам.

США не могут допустить такой сценарий, в первую очередь из-за защиты Израиля. Россия не может допустить, чтобы саудиты и Иран начали гонку атомного вооружения.

Но нужно также сказать, что заставить государство отказаться от создания ядерного оружья не так просто, даже если вся мировая общественность на эту страну давит. Мы видим это в случае Ирана и Северной Кореи. К сожалению, существует ряд сценариев ведущих разведок мира, которые именно предсказывают, что Третья мировая война может начаться на Ближнем Востоке и если это произойдет, то атомное оружие может быть использовано там.

И если (как предполагается) именно Китай способствует обретению саудитами атомного статуса, то Пекин станет главным бенефициаром системы безопасности на Ближнем Востоке, вытеснив оттуда Америку. Такая ситуация полностью изменит мировой порядок. Союз Китая с державами Ближнего Востока уже не кажется столь нереалистичным как раньше.

Грузинский эксперт, доктор политических и военных наук, профессор Вахтанг Маисая:

— Я разделяю озабоченность американской разведки, потому что тенденция к получению ядерных технологий даже мирного свойства может обернуться новыми проблемами для безопасности на Ближнем Востоке. Стремление Саудовской Аравии получить ядерные технологии может объясняться тем, что у Ирана есть своя ядерная программа, и таким образом, в скором времени может появиться новая региональная ядерная дилемма безопасности. То есть, Саудовская Аравия против Ирана — в таком же контексте, как это происходит между Пакистаном и Индией. Это первый фактор.

Второй фактор детерминируется сотрудничеством Саудовской Аравии с Китайской Народной Республикой. Как известно, Пакистан получил ядерные технологии именно от Китая. А в 1982 году между Пакистаном и Саудовской Аравией был подписан специальный договор о взаимопомощи и коллективной обороне. Они тогда создали двусторонний пакт. Так что, в этом контексте, через Пакистан Саудовская Аравия вышла на Китай и хочет получить китайские ядерные технологии. А у Пекина свои геополитические, геостратегические амбиции – он хочет развить свою региональную гегемонию в контексте Ближнего Востока.

США, которые сейчас как раз противостоят китайским амбициям на глобальном уровне, весьма ревниво относятся к стремлению Пекина развить отношения с Саудовской Аравией, которая сама является одним из региональных гегемонов на Ближнем Востоке. И в этом контексте стратегическое партнерство между США и Саудовской Аравией фактически подпадает под удар. Так что, я вполне разделяю озабоченность американской разведки.

Я сам был прямым свидетелем того, как американцы прошляпили ядерную региональную безопасность Южной Азии, когда Пакистан и Индия одновременно провели ядерные испытания и стали членами ядерного клуба. Я лично участвовал в наблюдении за этим, когда учился в Военной академии ВВС США в Колорадо-Спрингсе.

Так что, мне кажется, американцы уже не допустят такого же промаха, и, скорее всего, сделают все возможное для того, чтобы такие злые и прямые враги друг другу как Иран и Саудовская Аравия стали ядерными региональными державами и вошли в ядерный клуб.

Таким образом, уязвимость нашей региональной безопасности с такими тенденциями приобретает все большую очевидность.