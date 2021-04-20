Тему диверсантов вытащили в ПАСЕ

В Страсбурге начала работу весенняя сессия ПАСЕ, и уже известно, что, готовясь к ней, армянская делегация зря времени не теряла. На обсуждение будет вытащен вопрос так называемых военнопленных. Тех засланных после окончания войны в Азербайджан военнослужащих из Ширакской области Армении.

«В повестку дня пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы включен вопрос армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане после завершения второй карабахской войны». Об этом сообщил журналистам член парламентской делегации Армении в ПАСЕ, лидер оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

За включение вопроса в повестку заседания проголосовали 93 депутата, против – 21, 18 воздержались. Пленарное заседание, на котором будет обсуждаться вопрос армянских военнопленных, состоится 20 апреля.

Председатель комитета по вопросам миграции и беженцев ПАСЕ Пьер-Ален Фридез уже призвал Азербайджан незамедлительно вернуть армянских «военнопленных» на родину.

Дело в том, что в течение последних двадцати дней армянские депутаты проводили работу с европейскими коллегами. Об этом в интервью армянским медиа сообщил глава партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян: «Несмотря на все усилия Азербайджана, повестка дня ПАСЕ утверждена, согласно которой на пленарном заседании будет обсуждаться вопрос армянских военнопленных. […] Своим поведением, новыми действиями по разжиганию национальной ненависти Азербайджан делает все, чтобы наши аргументы звучали убедительнее».

Как заявил в свою очередь депутат Микаел Мелкумян, проблема армянских «военнопленных» уже обсуждалась и на заседании политгруппы консерваторов и реформистов ПАСЕ – с участием азербайджанской делегации. Здесь депутаты армянского парламента объявили, что в Азербайджане в плену, в качестве заложников находятся около 200 армянских военнослужащих.

В ответ на это представители азербайджанской делегации возразили, что удерживаемых в Баку людей в Азербайджане считают террористами, а не пленными.

Азербайджанская делегация, наверное, постарается дать отповедь, а армяне наверняка попытаются протолкнуть под эту шумиху какую-нибудь резолюцию.

Тут, видимо, нужен жесткий консолидированный ответ этим попыткам со стороны и МИДа и Милли меджлиса – они могли бы направить протестное обращение в адрес руководства СЕ и ПАСЕ с полным разъяснением позиции Азербайджана, и параллельно опубликовать его для общего доступа на основных языках межнационального общения Европы. Пора уже внести полную ясность в эту проблему.

Эту ситуацию комментирует # политолог, депутат парламента Расим Мусабеков:

— Я уверен, что наша делегация в ПАСЕ даст исчерпывающий ответ в ходе обсуждения данного вопроса и продемонстрирует двуличие европейских парламентариев.

Судьба 62 армянских диверсантов их беспокоит, и они готовы осудить Азербайджан за нежелание передать их Армении. Но те же парламентарии и не думают осудить Армению, которая после объявления перемирия направила из Ширака (то есть не из числа карабахских армян) в освобожденные и находящиеся под контролем азербайджанской армии районы своих диверсантов, которые стреляли и убивали наших военных. Армения, не находясь официально в состоянии войны с Азербайджаном, обстреливала наши города смертоносными ракетами, разрушила целые кварталы в Гяндже, Барде, находящиеся в сотне километров от места военных действий. Убито около 100, ранено более 400 гражданских лиц, среди которых дети, старики, женщины.

Делегатов ПАСЕ это как-то не трогает. Осудить Армению за подобные действия у них рука не поднимается. Но поучать и призывать Баку пойти навстречу требованиям армян без того, чтобы Ереван отозвал всех своих военнослужащих, незаконно остающихся на территории Карабаха, они готовы без оглядки.

Что ж, в таком случае пусть не обижаются, если в Азербайджане их резолюции, в случае принятия, не вызовут иной реакции, кроме как к предвзятому и контрпродуктивному документу.

Власти Армении хорошо знают, что им следует предпринять, чтобы вернуть своих плененных диверсантов на родину. И вскоре они смогут убедиться, что резолюция ПАСЕ им в этом вопросе мало чем помогла. Что же касается реакции Милли меджлиса, то я полагаю, что она последует по возвращении нашей делегации в Баку и обсуждения этой темы на очередном заседании парламента.