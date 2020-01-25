Темпы распространения китайского коронавируса ускорились

Темпы распространения коронавируса 2019-nCoV в Китае ускорились. Об этом заявил председатель КНР Cи Цзинпинь, сообщает в субботу, 25 января, «Интерфакс» со ссылкой на официальные китайские СМИ.

«Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется», — заявил китайский лидер. Он также призвал Центральный комитет Коммунистической партии Китая активно участвовать в решении этой проблемы.

К вечеру 25 января жертвами вируса стал 41 человек. Всего на территории страны зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения опасной инфекцией. Сообщается, что меры властей по защите населения затрагивают свыше миллиарда жителей страны. В 22 провинциях и муниципалитетах введен наивысший уровень опасности из-за угрозы здоровью людей.

Вспышка ранее неизвестного заболевания произошла в конце декабря в городе Ухань. Несколько случаев было зафиксировано за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. В России больных новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, сообщили 25 января в «Роспотребнадзпре» (lenta.ru)