Телескоп «Джеймс Уэбб» спустя почти месяц после запуска успешно долетел до места назначения, которое находится в полутора миллионах километров от Земли, – точки Лагранжа в системе Солнце – Земля и вышел на орбиту вокруг нее. Об этом сообщается на сайте Американского космического агентства (НАСА).

В ближайшие месяцы обсерватория будет готовиться к первым научным наблюдениям, запланированным на лето этого года. Тогда же будут опубликованы первые снимки телескопа. Ожидается, что топлива для поддержания орбиты обсерватории хватит минимум на 10 лет.

Названный в честь главы НАСА 1960-х годов, аппарат поможет учёным заглянуть на миллиарды лет в прошлое, увидеть Вселенную совсем юной. Кроме того, «Джеймс Уэбб» будет исследовать атмосферы далёких планет, чтобы понять, пригодны ли они для жизни.

Над созданием телескопа работали более 30 лет. Аппарат обошёлся НАСА в 10 миллиардов долларов. Это в 20 раз выше расчётной стоимости. Назван телескоп в честь руководителя лунной программы «Аполлон». «Джеймс Уэбб» заменит своего предшественника телескоп «Хаббл». Новый аппарат должны были отправить в космос ещё в 2007 году, но эти сроки неоднократно сдвигались. (svoboda.org)