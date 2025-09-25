Правительственный самолет «Крылья Сиона» с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на борту приземлился в Нью-Йорке. Продолжительность полета составила 13 часов. Борт использовал нестандартный маршрут чтобы избежать использования воздушного пространства европейских стран. По информации i24 News, число пассажиров пришлось сократить из-за экономии топлива.

Это увеличило путь более чем на 600 километров по сравнению с обычным маршрутом — на этот раз борт проследовал над Средиземным морем, южнее Испании, и направился к Гибралтарскому проливу. Прежде самолет пересекал воздушное пространство Греции, Италии и Франции.

При этом французские власти подтвердили — разрешение на пролёт было предоставлено. «Они решили выбрать другой маршрут, и мы не знаем причины», — сообщил французский дипломат газете «Гаарец».

Вероятно, это связано с ордером на арест Нетаньяху, выданным Международным уголовным судом. В ноябре прошлого года МУС выдал международные ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинениям в преступлениях против человечности.

«Самолет премьер-министра Нетаньяху совершает длинный и необычный перелет в Нью-Йорк, летя вдоль южного Средиземноморья и значительно удлиняя путь. Почему? Чтобы избежать ситуации, когда потребуется экстренная посадка в стране, готовой исполнить ордер МУС», — сказал корреспондент армейского радио Янир Козин

Некоторые европейские страны, например Испания и Великобритания, предупредили, что задержат Нетаньяху по ордеру МУС, если он окажется на их территории. Франция же дала понять, что премьер-министр может обладать иммунитетом, поскольку Израиль не является участником МУС. Но премьер решил не рисковать.

Сегодня же стало известно, что Словения ввела запрет на въезд Нетаньяху. Ранее Любляна официально признала палестинское государство и запретила въезд в страну главы Миннацбеза Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

«Немногие вещи так ярко иллюстрируют дипломатическую изоляцию Израиля, как маршрут самолета Нетаньяху (без журналистов), который сегодня утром направляется в Нью-Йорк, тщательно обходя страны, где его могут арестовать по ордеру МУС», — написал аналитик The Economist Аншель Пфеффер. (israelinfo.co.il)