С 29 сентября по 5 октября в Москве, в Крокус Сити состоится открытие Международного турнира по быстрым шахматам среди гроссмейстеров «Шахматные звезды – 2022», организованный компанией Crocus Group и ООО «Новые шахматы» при партнерстве Русской шахматной школы.

Как сообщает #, в турнире примут участие 10 выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании.

Нашу страну представит один из сильнейших шахматистов мира, победитель Кубка мира, трехкратный чемпион Европы в составе сборной Азербайджана Теймур Раджабов.

В задачи турнира входит не только развитие шахмат как популярного вида спорта, но и проведение интеллектуального нетворкинга на международном уровне. Также особое внимание уделяется поддержке шахматных звезд будущего.

Общий призовой фонд турнира составит почти 250 тысяч долларов.

Среди других участников турнира — Сергей Карякин, Владимир Крамник, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Раунак Садвани, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Главный судья турнира – Артем Ахметов. Главный комментатор – Сергей Шипов.

«Шахматы – совершенно уникальная игра. Новый глобальный турнир пройдет в Крокус Сити – мы рады внести свой вклад в популяризацию интеллектуального спорта. Регулярные шахматные турниры, которые мы проводим в VEGAS, вызывают огромный интерес, и мы видим запрос на проведение подобных мероприятий. Желаю всем участникам удачи, а гостям – незабываемых впечатлений», — сказал первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

Основной площадкой для мероприятий в рамках турнира «Шахматные звезды» станет Крокус Сити.

Церемония открытия пройдет в светской атмосфере ресторана Rose Bar, а кинозал КАРО VEGAS 22 станет местом сражений гроссмейстеров, а также детского турнира для юных участников.

В рамках турнира продуманы мероприятия по популяризации интеллектуального спорта среди молодежи. Совместно с Русской шахматной школой и Педагогическим шахматным союзом будет организована серия отборочных турниров для детей в возрасте до 15 лет. Сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале будут определены 12 победителей в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет.

Специально для проекта «Аллея Чемпионов VEGAS» 3 октября в ТРК VEGAS Крокус Сити состоится торжественная церемония подписания звезд гроссмейстеров, автограф-сессия и мастер-классы для зрителей.