Теймур Мусаев будет исполнять обязанности министра здравоохранения

Учреждена должность первого заместителя министра здравоохранения.

Как сообщает АПА, это отражено в указе, подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Таким образом, у министра здравоохранения есть первый заместитель и четыре заместителя, назначаемые и освобождаемые от должности президентом.

Другим указом президент назначил Теймура Юсиф оглу Мусаева первым заместителем министра здравоохранения Азербайджанской Республики. Одновременно он наделен полномочиями временно исполнять обязанности министра здравоохранения Азербайджанской Республики.