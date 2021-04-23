Теймур Мусаев будет исполнять обязанности министра здравоохранения

Учреждена должность первого заместителя министра здравоохранения.
Как сообщает АПА, это отражено в указе, подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.
Таким образом, у министра здравоохранения есть первый заместитель и четыре заместителя, назначаемые и освобождаемые от должности президентом.
Другим указом президент назначил Теймура Юсиф оглу Мусаева первым заместителем министра здравоохранения Азербайджанской Республики. Одновременно он наделен полномочиями временно исполнять обязанности министра здравоохранения Азербайджанской Республики.