Колонны американских военнослужащих и военной техники в течение нескольких дней начиная с воскресенья проследуют с учений НАТО в Венгрии транзитом через Чехию в Германию. Об этом со ссылкой на генеральный штаб ВС Чехии сообщило Чешское телевидение.

Транзит более 200 единиц военной техники и 600 военнослужащих будет осуществляться несколькими колоннами в поздние вечерние и ранние утренние часы. Это делается, чтобы исключить возможные проблемы с автомобильным движением. Колонны, каждая из которых пробудет на территории республики не более 48 часов, будут передвигаться по скоростным автомагистралям, ведущим от восточных к западным границам Чехии.

В Венгрии прошли учения НАТО Saber Guardian 2021. В них было задействовано почти 13 500 военнослужащих из 16 стран Североатлантического альянса и государств — партнеров блока.(ТАСС)