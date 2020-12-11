Тегерану не понравилось выступление Эрдогана в Баку

Иранский МИД вызвал посла Турции в Тегеране в связи с заявлением президента турецкой республики Тайипа Эрдогана в Баку. Об этом заявил в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде.

«Послу Турции сообщили, что эпоха территориальных претензией и воинственной имперской экспансии уже много лет как позади», — цитирует его пресс-служба ведомства. По словам Хатибзаде, «было подчеркнуто, что Иран никому не позволит нарушить его территориальную целостность».

В четверг Эрдоган, выступая в Баку на Параде Победы, произнес строчки из азербайджанской народной песни “Araz axır qıyğacı” (Араз течет на искосок), в котором упоминалась река Араз. Речь шла о том, что «река была разделена насильно» между странами.

Река Араз является естественной границей между Азербайджанской Республикой (Северным Азербайджаном) и иранскими провинциями Восточной и Западный Азербайджан (Южным Азербайджаном). Слова Эрдогана в этом контексте, почему-то были восприняты в Иране, как провозглашение идей пантюркизма, которые угрожают территориальной целостности исламской республики.