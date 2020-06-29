Тегеран требует от Интерпола задержания Трампа за убийство Сулеймани

Судебные власти Ирана требуют от Интерпола объявить президента США Дональда Трампа в международный розыск за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник прокурор Тегерана Али Мехр.

«Были выявлены 36 представителей США, включая Дональда Трампа, а также других стран, которые участвовали в убийстве Касема Сулеймани», — цитирует его агентство IRNA. Прокурор добавил, что судебные власти «издали распоряжение о привлечении [этих людей] к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол».

По его словам, «упомянутые люди обвиняются в убийстве и террористической деятельности».(ТАСС)

| 2020-06-29T16:07:09+04:00 29 июня 2020, 16:51|12345 (Пока оценок нет)
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