Тегеран требует от Интерпола задержания Трампа за убийство Сулеймани

«Были выявлены 36 представителей США, включая Дональда Трампа, а также других стран, которые участвовали в убийстве Касема Сулеймани», — цитирует его агентство IRNA. Прокурор добавил, что судебные власти «издали распоряжение о привлечении [этих людей] к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол».

По его словам, «упомянутые люди обвиняются в убийстве и террористической деятельности».(ТАСС)