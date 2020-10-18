Тегеран изменил риторику в пользу Азербайджана – в чем дело?

Иран ощутимо усилил риторику, направленную на то, как их страна уважает территориальную целостность государств. В последние дни прозвучали слова о необходимости деоккупации и выполнения резолюций СБ ООН. Все это говорится в контексте эскалации в Нагорном Карабахе, конечно же.

Иран видит решение карабахского конфликта в рамках диалога на основе международного права, заявил руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваэзи, комментируя инициативу РФ по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, передает ИРНА.

«Мы приветствуем любой акт, приводящий к прекращению конфликта и кровопролития в нашем регионе», — отметил он.

По его словам, неизменная позиция Ирана по Карабаху является признанием и уважением территориальной целостности стран согласно международным границам. «Мы всегда подчеркиваем необходимость прекращения оккупации, и конфликт будет урегулирован в случае соблюдения такого принципа», добавил он.

«Предварительное условие любого диалога – прекращение огня», — заявил Ваэзи.

Ранее советник по международным делам духовного лидера Ирана и экс-министр иностранных дел этой страны Али Акбар Велаяти заявил в интервью агентству YJC, что Армения должна незамедлительно покинуть оккупированные земли Азербайджана.

«Мы уважаем принцип территориальной целостности государств. Как страна-член ООН Иран придерживается принципиальной позиции по данному вопросу. Особенно, когда конфликтующие страны – наши северные соседи», — сказал он.

Советник Али Хаменеи отметил недопустимость оккупации территории одной страны другой. «Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджанской Республики оккупированы. ООН приняла четыре резолюции по этому вопросу. Все они требуют от Армении покинуть оккупированные земли, вернуться к международным границам», — сказал Велаяти.

Бои между Арменией и Азербайджаном начались в особенно плохое время для Ирана. Дома у него сложилась чрезвычайно сложная экономическая ситуация благодаря санкциям США. За рубежом он участвует в многочисленных незаконченных геополитических авантюрах в арабском мире: от Ирака до Сирии и за их пределами. Тегеран в последние годы инвестировал много усилий в эти кампании. Об этом пишет Foreign Policy.

В Иране есть 20-миллионное азербайджанское меньшинство и благодаря ему армяно-азербайджанский конфликт может стать большой проблемой для иранской внутренней безопасности. Тегеран не хочет проиграть в этом конфликте. Но его позиции слабы.

После 27 сентября, осознав, что это не очередное временное обострение, Тегеран вдруг изменил свою традиционную риторику, отказавшись от нейтралитета и желания быть посредником между Ереваном и Баку. Зато он дал понять, что поддерживает Азербайджан, отмечает израильское издание «Курсор».

Президент Хасан Роухани и министр иностранных дел Джавад Зариф заявили, что Армения должна покинуть территорию Азербайджана, которую она оккупировала в 1994 году.

Называть Иран «пороховой бочкой, которая вот-вот взорвется», было бы преувеличением. Но также было бы неправильно утверждать, что позиция этнических меньшинств не повлияла на внезапное изменение риторики Тегерана относительно войны в Нагорном Карабахе, отмечает «Курсор».

И это изменение может стать еще существеннее.

Прежде всего потому что Турция, которая пытается объединить вокруг себя все тюркские народы, способна создать проблемы для Ирана. Она легко может использовать большое меньшинство азербайджанцев и настроить его против иранской политики. Во-вторых, несмотря на напряжение в отношениях, Анкара остается важным соседом и торговым партнером. В условиях изоляции под санкциями Тегеран не хочет, чтобы в регионе появилась еще одна откровенно враждебная к нему страна.

Поэтому сейчас Иран сидит на месте и напряженно наблюдает за действиями России и Турции в Нагорном Карабахе. Он хотел бы, чтобы нынешняя вспышка как можно скорее закончилась. Иначе Иран может быть втянут в региональную войну, участие в которой он не может себе позволить.

Таким образом, трудно верить в искренность сегодняшних заявлений официальных лиц ИРИ. При этом они, безусловно, понимают, что все эти их речи не вызывают восторга в Ереване, с которым у Ирана за последние десятилетия сложились очень хорошие отношения.

Эту ситуацию прокомментировал по просьбе # Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Несомненно, отношения между Ираном и Арменией действительно неплохие, не могу сказать об очень интенсивных политических контактах, но экономически эти страны связанны тесно. Особых солидарных голосований на международном уровне я не замечал, тут скорее наблюдается позитивный нейтралитет.

То, что Иран подчеркивает свое уважение принципу территориальной целостности государств, тоже вполне естественно. Имея активный конфликт с США и Израилем, а также напряжённые отношения с целым рядом арабских стран, Тегеран отдает себе отчет, что далеко не все провинции Ирана при определённых условиях сохранят лояльность центру. Страх перед возможными сепаратистскими движениями заставляет аятолл хотя бы формально применять этот принцип на политическом поле.

Также следует отметить, что в прошедшую войну Тегеран уже представлял свою территорию для проведения переговоров, и закончились они не очень успешно. Другими словами, Тегеран подставили, и доверие к Ирану было потеряно надолго. Очевидно, Иран не прочь вновь стать активным игроком в регионе и для этого ему следует продемонстрировать непредвзятость и принципиальность.

И последнее, но не менее важное. Прошедшие недавно массовые митинги и демонстрации в азербайджанской части Ирана, где отчетливо был слышен лозунг — «Наши враги персы, курды и армяне», принуждают правящий режим к коррекции внешней политики из-за опасности новых внутренних потрясений.