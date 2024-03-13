Россия насторожена ультимативной и оскорбительной риторикой Армении в адрес Организации Договора о коллективной безопасности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, контрпродуктивные высказывания Еревана «насаждаются армянскому обществу».

«Нас не может не настораживать контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике организации и буквально насаждается армянскому обществу», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва не оспаривает право стран определять свой курс внешней политики, в том числе степень участия в международных, региональных структурах. Она добавила, что это относится и к ОДКБ.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, если эта структура не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенитета страны. По его словам, ОДКБ должна выполнить обязательства и признать свою зону ответственности.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена продолжать контакты с Арменией и прояснять ситуацию насчет ее дальнейшего членства в ОДКБ. Песков отметил, что в рамках этого вопроса предстоит много работать.