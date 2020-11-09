Тбилиси: Ситуация накалена, против протестующих применили водометы

В Тбилиси состоялся первый крупный митинг протеста всех недовольных прошедшими парламентскими выборами. Политики и наблюдатели заранее назвали это событие решающим — от количества участников зависит, можно ли будет надеяться на то, что власти удастся заставить пойти на пересчет голосов или даже на перевыборы.

Интересно также, чем объясняется то, что Запад как воды в рот набрал – неужели это готовность к тому, чтобы править страной продолжила инертная команда олигарха Бидзины Иванишвили, которая, судя по всему, сфальсифицировала результаты голосований?

На эти вопросы # отвечают тбилисские эксперты.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Сегодня прошли две акции протеста — у парламента, и большой митинг у здания ЦИК Грузии. Я был на обоих.

Акция, которая прошла у парламента, была действительно очень масштабной, учитывая реалии и наличие вируса. В момент пика на акции было больше 20 000 человек. Для Грузии — это много. Такого количества никто не ожидал. Так что: да, Грузия сегодня показала, что просто так проводить нелегитимные выборы, не платя за это политическую цену, не получится. Многим страшно выходить, многие боятся вируса, но, даже по официальным данным, около миллиона человек из тех, кто был на выборах, не верят их результатам. Десятки тысяч на акции требовали новых честных выборов.

Даже по сводным отчетам, около 600 000 голосов были посчитаны удивительным образом: часть бюллетеней исчезла, в части протоколов — исчезли избиратели, часть протоколов была испорчена. Считать такие выборы законными и честными можно только где-то в России или Беларуси. Да, речь идет сейчас о 4-5% разницы, но эти проценты решают итог выборов и дают возможность формировать коалиционное многопартийное правительство, чего и хотели люди, и чего Грузия заслуживает. Если бы власти выиграли честно — это было бы нормальным волеизъявлением народа. Но смотреть на протоколы ЦИК без слез не получается.

После акции у парламента большая масса людей отправилась пикетировать здание ЦИК, где их встретили робокопы и водометы, которые поливали людей уже на подходах. Видимо, для устрашения.

Митинги и акции в Грузии продолжатся. Невозможно провести выборы, где голосовали 1 970 000 и из них — около 600 000 голосов где-то зависли, получить легитимный парламент и не понимать, что просто так такое не проходит в стране, которая рвется к демократии. В наших странах, к сожалению, демократию нужно отстаивать и защищать.

Международное сообщество все знает и все видит. У них есть все цифры и полное понимание процесса. Но в Грузии, слава Богу, нет диктата и насилия, поэтому дипкорпус будет сохранять дистанцию и стараться призвать всех к мирному разрешению. На что сейчас обязательно нужно обратить внимание дипкорпусу — факт, что ни ЦИК, ни суды вообще не принимают иски оппозиции, толкая их на улицы.

Доктор политических наук Вахтанг Маисая:

— Должен сказать, что ситуация очень накалена. В Грузии сильный политический кризис. Ни одна из оппозиционных партий, прошедших в парламент, не собирается работать в нем. Все объявили бойкот, и в том числе те, кто считались потенциальными союзниками «Грузинской мечты». Это «Альянс патриотов» и «Грузинский марш».

Сегодня состоялся многотысячный объединенный митинг оппозиции. По данным «Мечты», в нем участвовали 7 тысяч человек, по данным оппозиционных телеканалов – 45 тысяч.

Протестующие выдвинули ультиматум правящей партии, чтобы ушла в отставку председатель ЦИК и ее команда, чтобы прошли внеочередные выборы в парламент, и были отданы под суд те, кто принимал участие в фальсификациях. Пока что правящая партия ни на какие переговоры и компромиссы не идет.

У оппозиции возник план блокирования здания ЦИК, они приблизились туда, и на месте начались стычки с силами спецподразделений полиции. Были применены водометы. Нервы у «Грузинской мечты» на пределе. Получается, они провоцируют оппозицию на то, чтобы та предприняла какие-то противоправные действия.

Думаю, правящая партия пойдет на все, чтобы сохранить нынешний статус-кво. Грузия сейчас находится в политическом тупике.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Думаю, на Западе тоже устали от наших митингов. Там хотят, чтобы оппозиция представила множество документов, доказывающих фальсификации. Без этого уличный протест не имеет смысла. Кроме этого все ждут, как долго продолжится протест. Думаю, завтра многое станет ясно, после введения комендантского часа.