Несмотря на проведение Москвой централизованной политики в отношении регионов, направленную на устранение практически всех атрибутов самостоятельности субъектов Российской Федерации, Татарстан начал и успешно ведет собственную экономическую политику с другими странами.

После развала СССР в 90-х годах ХХ века Российская Федерация сама была на грани распада. Сепаратистские тенденции в то время были ярко выражены и в Татарстане. Идейным выразителем сецессии выступал президент Республики Минтимер Шаймиев. Частично такая политика была спровоцирована заявлением главы Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина, которое он высказал на встрече с общественностью Казани 8 августа 1990 года: «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить».

Под руководством Шаймиева была принята Декларация о государственном суверенитете Татарской ССР, а также разработана и принята Конституция Республики Татарстан. При его инициативе в 1992 году был проведён Референдум по вопросу о государственном статусе Республики Татарстан, в ходе которого около 62% избирателей проголосовали за то, чтобы Татарстан стал суверенным государством, «субъектом международного права, строящий свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров».

Сегодня Татарстан вновь налаживает внешнеполитические и экономические связи с независимыми государствами. У него слаживаются отличные отношения со всеми тюркоязычными странами. Его отношения с Туркменистаном являются наиболее показательными и демонстрируют большое стремление Ашхабада к взаимодействию с Казанью. В течение последних лет обе стороны подписали ряд соглашений и провели несколько встреч. Первая из них состоялась в мае 2022 года на международном саммите Россия-Исламский мир в Казани, где президент Сердар Бердымухаммедов поддержал покупку электробусов местного производства. За этим последовал бизнес-форум Татарстан–Туркменистан в январе 2023 года, а также двусторонняя конференция министерства торговли в марте, где сотрудничество было расширено в научной, культурной и гуманитарной сферах. Становится очевидным, что отношения переходят с явно двустороннего на межрегиональный уровень. Дружественные взаимоотношения также сложились с Турцией, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном.

Кроме тюркоязычных стран, наладились связи с влиятельным Катаром, который уже сделал свой выбор относительно партнера на территории России в лице Татарстана –автономного региона с практически однородным населением – татарами, которые исповедуют суннизм и близки арабам по традициям и культуре.

Благодаря деловой хватке, активности и рискованным идеям, татары достаточно быстро смогли выйти на катарский рынок с разнообразной продукцией. Халяльное мясо и мясопродукты, молочные продукты, крупы и сладости, произведенные на предприятиях Татарстана, в большом количестве начали поставляться в Катар, причем объемы значительно выросли после блокады Катара в 2017 году и, как следствие, остановки импорта продукции из ОАЭ и КСА.

Компании из Татарстана, пользуясь влиянием и наработанными связями с катарскими предпринимателями, сумели выиграть несколько больших тендеров на строительство и обслуживание объектов в Дохе. Среди знаковых – контракт на оснащение одного из стадионов Чемпионата мира по футболу 2022 – стадиона «Ахмад бин Али» — системой электронного контроля доступа зрителей. Масштабный проект был осуществлен компанией «Информатика» (Казань). Также было открыто представительство завода «Камаз» (Набережные Челны, Татарстан), создано совместное предприятие казанской инженерно-проектной компании «Пента Хаус» (Казань) и катарского холдинга «АлАли Холдинг», налажены контакты по сотрудничеству в рамках особых экономических зон Татарстана «Алабуга» и «Иннополис».

Высшие чиновники и функционеры Татарстана стали привычными гостями различных мероприятий в Катаре. Только за последнее время президент (с 2025 года – раис) Татарстана Р.Минниханов трижды посещал Катар, где встречался с лидером Катара. Кроме того, еще одна встреча с Эмиром была в Венгрии на открытии Чемпионата мира по легкой атлетике в августе 2023 года. Катарцы, в свою очередь, возобновили участие в мероприятиях исламского направления в Казани. В прошлом году катарская делегация во главе с заместителем министра торговли и промышленности Катара Султаном бин Рашидом Аль-Хатером посещала Международный экономический форум «Россия-Исламский мир: Kazan Forum 2023» (Казань), министр образования Катара Бусейна Аль Наими принимала участие в Международном форуме министров образования «Формируя будущее», который проводился также в Казани в июне 2023 года, а делегация катарских бизнесменов посещала выставку «Татарстанский нефтегазохимический форум-2023».

Активизация визитов Р.Минниханова в Катар после начала «СВО» имеет абсолютно иную, не бизнесовую, подоплеку. Создав в Катаре достаточно прочный экономический фундамент, татарский президент начал постепенно продвигать среди местных элит идею «сильного и независимого Татарстана», который имеет все необходимые ресурсы, индустриально развит и является самодостаточным во всех смыслах. Важным показателем является то, что Эмир Катара очень избирателен в своих контактах и встречается только с лидерами иностранных государств, поэтому регулярные личные встречи шейха с Р.Миннихановым как лидером одного из многочисленных субъектов Российской Федерации, свидетельствуют о его крайне серьезной заинтересованности в контактах с Татарстаном.

Кроме того, идея независимого от России Татарстана поддерживается как многочисленными выходцами из Татарстана, работающими в компаниях Катара, так и официальными представителями региона, в частности консулом Посольства России Рамилем Бикмуллиным. Он регулярно озвучивает свою позицию о независимом и свободном Татарстане во время рабочих встреч с катарскими и иностранными коллегами.

Позиция руководства Татарстана свидетельствует о поиске сильного и надежного партнера на Ближнем Востоке, который сможет поддержать в трудный момент после распада России. И на эту роль отлично подходит Катар – страна крайне богатая, на территории государства есть американские и турецкие военные базы.

Результатами планомерно проводимой татарами на всех уровнях работы уже стало то, что абсолютное большинство катарцев уверены, что Татарстан – отдельная страна наряду с другими «странами» – Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и т.д, а президентом этой независимой страны является Р.Минниханов. Таким образом, Казань уже готовит почву к международному признанию республики в будущем.

Теперь, в преддверии президентских выборов в России, татарам нет потребности голосовать за Путина, ведь у Татарстана есть свои лидеры и отдельный от Москвы путь развития. В 2025 году в республике будут проводиться свои президентские выборы, на которых изберут раиса – арабское заимствование с тем же значением. Такая ситуация связана с ослаблением Путина и отсутствием необходимости у татарского народа дальше выжидать удобного случая к провозглашению независимости.

Специально для # Асиф Алиев