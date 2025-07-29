Подготовка к переоборудованию катарского лайнера Boeing 747, который, как ожидается, будет использоваться в качестве президентского самолета Дональда Трампа, уже ведется, сообщает CBS, американский информационный партнер Би-би-си.
Катар передает лайнер стоимостью 400 млн долларов в качестве подарка «без каких-либо условий», а все необходимые расходы на переоборудование будут покрыты правительством США.
Трамп согласился принять самолет, за что его шумно критиковали не только демократы, но и некоторые его союзники-республиканцы, а некоторые посчитали, что это взятка от иностранного государства.
Впервые о подарке стало известно в ходе визита Трампа на Ближний Восток в мае этого года. Тогда президент, в числе прочего, подписал несколько крупных сделок с Саудовской Аравией и Катаром.
Среди подписанных США и Катаром документов — договор о намерениях в сфере обороны и декларация о сотрудничестве между двумя странами. Кроме того, американская сторона сообщила, что Qatar Airways разместила «рекордный» заказ на 160 самолетов Boeing на сумму более 200 млрд долларов и заказ на беспилотники MQ-9B.
Белый дом настаивает на том, что принятие самолета является законным, и обещает, что после ухода Трампа с поста президента этот «боинг» передадут президентской библиотеке. Согласно действующим правилам, американские чиновники могут принимать подарки стоимостью не более 480 долларов.
Согласно меморандуму о взаимопонимании между Катаром и Министерством обороны США, с которым ознакомилась CBS, самолет будет передан в том виде, в каком он сейчас находится. Прежде чем его можно будет использовать в качестве Air Force One, официального воздушного транспорта президента, борт будет соответствующим образом модифицирован, за этим проследит Пентагон.
Перед вводом в эксплуатацию самолет также проверят на предмет наличия устройств слежения или шпионажа.
«Ничто в настоящем меморандуме не является и не может быть истолковано как предложение, обещание или принятие какой-либо формы взятки, неправомерного влияния или коррупционных действий, — говорится в документе. — Стороны подтверждают, что это пожертвование является подарком с честными намерениями».
Когда в мае стало известно о том, что США собираются принять самолет в дар от Катара, в обоих американских политических лагерях реакция была резкой и негативной. Действия администрации не одобрили и многие представители «ядерного» электората Трампа.