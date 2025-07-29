Подготовка к переоборудованию катарского лайнера Boeing 747, который, как ожидается, будет использоваться в качестве президентского самолета Дональда Трампа, уже ведется, сообщает CBS, американский информационный партнер Би-би-си.

Катар передает лайнер стоимостью 400 млн долларов в качестве подарка «без каких-либо условий», а все необходимые расходы на переоборудование будут покрыты правительством США.

Трамп согласился принять самолет, за что его шумно критиковали не только демократы, но и некоторые его союзники-республиканцы, а некоторые посчитали, что это взятка от иностранного государства.

Впервые о подарке стало известно в ходе визита Трампа на Ближний Восток в мае этого года. Тогда президент, в числе прочего, подписал несколько крупных сделок с Саудовской Аравией и Катаром.

Среди подписанных США и Катаром документов — договор о намерениях в сфере обороны и декларация о сотрудничестве между двумя странами. Кроме того, американская сторона сообщила, что Qatar Airways разместила «рекордный» заказ на 160 самолетов Boeing на сумму более 200 млрд долларов и заказ на беспилотники MQ-9B.

Белый дом настаивает на том, что принятие самолета является законным, и обещает, что после ухода Трампа с поста президента этот «боинг» передадут президентской библиотеке. Согласно действующим правилам, американские чиновники могут принимать подарки стоимостью не более 480 долларов.