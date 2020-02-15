ТАСС: Мексика пока не планирует покупать российские вертолеты

Власти Мексики пока не планируют закупать у России военные вертолеты, сообщает TACC, ссылаясь на источник в МИД республики. Причины, по которым покупка не состоится, не называются.

Ранее в субботу издание El Universal написало, что мексиканское правительство не намерено приобретать российские вертолеты.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Мехико сообщил, что республика рассматривает предложение Рособоронэкспорта, в том числе по контрактам в сфере поставок вертолетов.

В минувший четверг заместитель помощника госсекретаря США Уго Родригес заявил, что Вашингтон может ввести санкции против Мексики, если она приобретет произведенные в России вертолеты. В этом случае ограничения будут введены в рамках американского закона о противодействии противникам США посредством санкций.

В настоящее время в Мексике уже есть около 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17, работают центры их обслуживания и подготовки пилотов (aif.ru)