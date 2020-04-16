Тарифы не окупают выработку или почему не будет бесплатного электричества?

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление «О мерах по регулированию ежемесячного потребления электроэнергии населением».

По данным Кабинета министров, переданным ABC.AZ, согласно постановлению Тарифного Совета Азербайджанской Республики от 28 ноября 2016 года № 17 “О регулировании внутригосударственных тарифов на электрическую энергию» с апреля 2020 года в течение двух последовательных отчетных месяцев объем ежемесячного потребления электрической энергии населением увеличится на 100 киловатт-часов и составит 400 киловатт-часов.

В целом же этим решением поставлена точка в ожиданиях полной ликвидации оплаты за электричество на время режима особого карантина. К вопросу, почему правительство не избавило граждан от платежей за электроэнергию, заменив этот шаг надбавкой льготного лимита, специалисты этой сферы склонны искать причины глубже – в себестоимости ее выработки.

Директор Ассоциации специалистов энергетики Азербайджана Расул Сулейманов говорит, что расходы производителя электроэнергии действующие тарифы уже не окупают. На взгляд эксперта, несмотря на государственные дотации и гарантии по долговым обязательствам ОАО «Азенержи», невысокие по меркам затрат на выработку тарифы на электричество внутри страны и невостребованность полной мощности отстроенных энергообъектов и без того снижают рентабельность производства электроэнергии.

В таких условиях говорить о существенных уступках для потребителей не приходится. А дело в том, что за последние десять лет Акционерное общество потратило немало средств на модернизацию и строительство электростанций, замену устаревшей электросети новой. В результате производитель вдвое повысил мощности — с 4 тыс. мВт в 1990 году до 8 тыс. мВт в настоящее время.

Но это весьма несущественно отразилось на самой выработке электроэнергии, повысившейся с 24 млрд. кВт/ч в 1990 году до 25 млрд. кВт/ч в прошлом году. Отстроенные большие мощности оказались не востребованы ввиду отсутствия спроса со стороны потребителей, бизнеса и промышленности. Причем причина низкой рентабельности кроется не только в невысоких тарифах, так как отстроенные электростанции не работают в полную мощность и не окупаются потребностями местного производства.

Так что даже последнее повышение розничных тарифов до 7 гяпик не помогло покрыть убытки. И этому есть объяснение — строительство дополнительных мощностей велось на иностранные кредиты, а долговые обязательства ОАО «Azərenerji» по кредитам ведущих международных финансовых структур номинированы подавляющей частью в иностранной валюте, в то время как основная выручка производится в манатах. Так, по данным рейтингового агентства Fitch Ratings, девальвация национальной валюты ослабляет кредитоспособность «Azərenerji» ввиду валютного несоответствия между долгом и выручкой компании.

Если же принять во внимание складывающиеся на текущий момент объективные факторы очередной просадки национальной валюты, электроэнергия для населения будет дорожать.

Словом, если сегодня действующие тарифы мизерны с точки зрения экономической эффективности и окупаемости, с просадкой маната они не покроют валютных долгов и расходов производителя. В этой связи стоимость электричества внутри страны уже несколько лет планируется вывести на экономически приемлемый уровень. Ранее отмечалось, что в этом направлении работает специальная комиссия в составе зарубежных консалтинговых компаний, которая готовит программу оздоровления энергетики, финансируемая Азиатским банком развития. По имеющимся данным, рассматривается дальнейший дифференцированный подход к тарификации с учетом материальных возможностей населения. Технически процесс дифференциации будет осуществляться на уровне объемов потребления, а именно, учета ценовых условий для развития промышленности, бизнеса — т.е. доступности электричества для реального сектора экономики.

Иными словами, возможная девальвация национальной валюты создает серьезные предпосылки для очередного подорожания электроэнергии.