Порой мне кажется, что Шекспир (да простит его дух мою дерзость) был не совсем прав, утверждая, что «жизнь – театр, а люди в нем актеры».

Наблюдая за тем, что сегодня в Азербайджане происходит под прикрытием «коронавируса», можно сказать, что мы находимся на подмостках театра абсурда, где конец однозначен: либо овации, либо фиаско.

Ну, довольно лирики и перейдем к сути дела, а точнее неудобствам и курьезам, которые создала пресловутая «корона».

Оказывается, азербайджанское правительство милостиво соизволило гражданам участвовать на свадьбах, церемонии обручения и даже днях рождения.

Но есть определенные моменты. Будь 50 или 150, но медицинские маски на лице обязательны.

Казалось бы, весь праздник испорчен. Ну, сами посудите, сидеть за столом, словно Винни Пух с Пятачком и посылать привет желудку через маску. Причем, в отличие от мультфильма, разницы между Пухом и Пятачком никакой нет. Если в мультике Винни набивал живот, в то время, как Пятачок с повязкой на рту глядел на все это зрелище, у нас все по-честному. Не ест свинья, не ест и медведь.

Однако, согласно закону о сохранении энергии, если где-то убывает, то в другом месте обязательно должно прибыть.

Выяснилось, что скинуть ненавистные маски во время торжества (желательно в карманы, чтобы новые не покупать) можно, но для этого нужно…Как вы думаете, что для этого нужно сделать? Вакцинироваться? А вот вы и попали пальцем в небо. Все гораздо проще и оригинальнее.

Нужно элементарно пуститься в пляс. Не верите мне, поверьте МВД. Полиция уж точно не обманет.

Так, пока Кабмин в обязательном порядке требовал приходить на торжества в масках, в МВД решили подойти к этому вопросу иначе: «Во время танцев носить маски необязательно».

Боюсь показаться глупым, но меня интересует вот какой вопрос: а что, во время танцев «корона» сидит в сторонке и аплодирует зажигательным телодвижениям гостей? Как говорил незабвенный Остап Бендер, гениально и непостижимо.

А тем временем, в Европе, а точнее в Греции подошли к вопросу «короны» креативно. И не поскупились.

Так, согласно публикациям в мировых СМИ, молодежь в Греции получит денежное вознаграждение за вакцинацию. После первой инъекции вакцины молодые люди получат карту на сумму €150. Кроме того, в августе им предоставят бесплатный доступ к мобильному интернету на месяц.

К сожалению, азербайджанской молодежи подобная «опасность» не грозит. И денег не дадут, и бесплатного интернета вам не видать. Но зато танцуйте, сколько влезет. Срывайте маски в ходе пляски, дамы и господа…