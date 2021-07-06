Американская корпорация Microsoft может установить ограничение по времени перехода на новую операционную систему Windows 11. В компании заявляют, что пока не знают точные сроки остановки предложения, однако случится это не раньше чем через год после выхода системы.

Похожее предложение Microsoft делала пользователям Windows 7 и Windows 8. Тогда в компании дали пользователям один год, чтобы бесплатно обновиться до Windows 10. Ранее Microsoft выпустила Windows 11 для участников программы тестирования Insider, а также намекнула, что Windows 11 может выйти 20 октября. (kommersant.ru)