Тарас Загородний: «В Украине нет желающих повторять путь Януковича «

Интервью # с украинским политологом Тарасом Загородним:

— Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «старые элиты и олигархи» устроили заговор против него и страны. Как Вы прокомментируете данное заявление?

— Зеленский всегда умел говорить убедительно пафосные вещи с убедительным видом. Но дело в том, что чем дальше, тем больше люди чувствуют, что «старые элиты» ни при чем, а при власти — откровенные дилетанты, не умеющие справляться с вызовами, которых становится все больше. Поэтому и доверия все меньше к таким заявлениям. Тем более, что у Зеленского была вся полнота власти, чтобы справиться с олигархами. В истории с решением Конституционного суда не вижу никакого заговора, а вижу элементарные недоработки антикоррупционного законодательства, которые легко решаемы в парламенте путем коррекции законодательства без истерик.

— Еще до того, как В. Зеленский стал президентом Украины, много говорилось о его критической зависимости от олигарха Игоря Коломойского. По прошествии времени, сейчас эти слухи можно считать доказанным фактом?

— Конечно же, Коломойский сделал решающий вклад в победу Зеленского, поскольку тот работал долгое время на его канале. Но я бы осторожно говорил о том, что он имеет сейчас контрольный пакет Зеленского. Поскольку тот стал президентом, с ним хотят иметь хорошие отношения все олигархи. Поэтому влияние конечно есть, но не такое, как в начале.

— Согласны ли Вы с тем, что олигархи в Украине по-прежнему имеют огромную власть, причем ее не стало меньше по итогам двух революций?

— Конечно. Они контролируют основные телеканалы и значительные экономические активы страны.

— Недавно в Украине состоялись выборы в местные органы власти. Согласны ли Вы с тем, что по их результату можно говорить о стремительном падении рейтинга правящей партии «Слуга народа»?

— Да, падение существенное. Ни в одном крупном или среднем городе кандидат от «Слуг» не смог стать мэром. В некоторых областях они даже не попали в областные советы. Это заставляет оппонентов давить на Зеленского с требованием роспуска парламента.

— Каким Вам видится будущее Украины в ближайшей перспективе, нет ли угрозы новой революции?

— В Украине уже научились использовать парламентские методы и желающих повторять путь Януковича нет. При первых же серьезных протестах власть пойдет на перевыборы и все.

— Согласны ли Вы с тем, что по причине непрекращающихся внутриполитических конфликтов в Украине, на второй план отошла идея возврата Донбасса и Крыма?

— Нет. По поводу Донбасса, Крыма и России в украинском политикуме уже сложился консенсус, который никакой внутриполитический конфликт не поменяет.