Таможенники пресекли ввоз в Азербайджан 350 единиц холодного оружия — ВИДЕО

Сотрудники Главного западного территориального таможенного управления пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Азербайджана холодного оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Так, на таможенном посту «Красный мост» был задержан грузовой автомобиль Mercedes Benz, следовавший из Грузии в Азербайджан. Водитель заявил, что в машине нет незадекларированных и скрываемых от таможенного контроля предметов.

Однако в ходе досмотра в кузове грузовика было обнаружено 350 единиц холодного оружия разного вида.

По данному факту ведется расследование.