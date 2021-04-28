Таможенники пресекли ввоз в Азербайджан 350 единиц холодного оружия — ВИДЕО

Сотрудники Главного западного территориального таможенного управления пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Азербайджана холодного оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Так, на таможенном посту «Красный мост» был задержан грузовой автомобиль Mercedes Benz, следовавший из Грузии в Азербайджан. Водитель заявил, что в машине нет незадекларированных и скрываемых от таможенного контроля предметов.

Однако в ходе досмотра в кузове грузовика было обнаружено 350 единиц холодного оружия разного вида.

По данному факту ведется расследование.

| 2021-04-28T16:40:28+04:00 28 апреля 2021, 18:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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