Движение «Талибан» заинтересовано в продолжении работы иностранных посольств в стране и утверждает, что их сотрудникам не грозит опасность. Об этом заявил в воскресенье вещательной корпорации Би-би-си официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

«В первую очередь мы хотим, чтобы передача власти [талибам] состоялась в ближайшие несколько дней. Во-вторых, людям необходимо вернуться к обычной повседневной жизни. В-третьих, те, кто сотрудничал с кабульской администрацией, либо с иностранными силами, не должны опасаться мести [со стороны талибов], — сказал Шахин. — Мы также хотим, чтобы все посольства продолжали свою работу в обычном режиме». Он подчеркнул, что талибы не причинят вреда дипломатам и гражданам иностранных государств.

«Мы хотим избежать кровопролития, разрушений, уничтожения собственности населения. Не хотим создавать удобных возможностей для мародеров, которые ожидают повода начать грабить людей», — сказал Шахин, подчеркнув, что силы «Талибана» получили четкие указания не вступать в Кабул и ожидать мирной передачи власти талибам.

Шахин также сообщил, что пока все переговорщики политического крыла «Талибана» по-прежнему находятся в Дохе и не направляются в Афганистан, чтобы обсуждать условия политического перехода. «[Лидер политического крыла «Талибана» мулла Абдул Гани] Барадар прибудет в Кабул вместе с делегацией переговорщиков, когда придет время. Это будет зависеть от того, как будут развиваться события», — сказал Шахин.