Количество задержанных в связи со взрывом в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до трех, передает РИА Новости со ссылкой на представителя «Талибана» Забиуллу Муджахида.
«Три виновника вчерашнего взрыва в мечети … в провинции Нангархар задержаны», — написал Муджахид в своем Twitter-аккаунте.
Ранее СМИ сообщали о задержании двоих подозреваемых во взрыве.
Ранее сообщалось о серии взрывов в городе Джелалабад, жертвами инцидента стали три человека, еще несколько человек были травмированы (laif.ru)