Количество задержанных в связи со взрывом в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до трех, передает РИА Новости со ссылкой на представителя «Талибана» Забиуллу Муджахида.

«Три виновника вчерашнего взрыва в мечети … в провинции Нангархар задержаны», — написал Муджахид в своем Twitter-аккаунте.

Ранее СМИ сообщали о задержании двоих подозреваемых во взрыве.

Накануне стало известно, что во время пятничной молитвы в мечети в восточной провинции Афганистана Нангархар прогремел взрыв, погибли и пострадали десятки людей.

Ранее сообщалось о серии взрывов в городе Джелалабад, жертвами инцидента стали три человека, еще несколько человек были травмированы (laif.ru)