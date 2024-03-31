Глава МВД Турции Али Ерликая написал в соцсети X, что спецслужбы Турции задержали 51 человека по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).

«В рамках операций, которые проводились в течение четырех дней в 21 провинции, задержан 51 человек по подозрению в связях с террористической организацией ИГ», — написал он.

Министр отметил, что больше всего задержаний (10) прошли в Анкаре. Кроме этого, в ходе операции были изъяты документы и цифровые носители, которые касаются деятельности ИГ.