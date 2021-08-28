Лидер политического крыла радикального движения «Талибан» мулла Абдул Гани Барадар вновь отправился в провинцию Кандагар на юге Афганистана для продолжения переговоров с ведущими афганскими политиками о составе нового правительства страны. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Jazeera.

Как уточняется, из Кабула вместе с Барадаром на консультации отправился и Амир Хан Мутаки, занимавший в находившейся у власти в стране в 1996-2001 годах администрации талибов должность министра просвещения.

По информации источников Al Jazeera, в ходе предстоящих переговоров может быть определена структура нового руководства страны, которая будет включать лидеров всех этнических и племенных групп Афганистана.

Между тем представитель «Талибана» Забихулла Муджахид сообщил в субботу агентству Reuters, что полный состав правительства может быть объявлен уже в течение недели. (ТАСС)