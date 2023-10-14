В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в рамках Великого возвращения продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

Как сообщает АПА, сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку в город Физули.

На родные земли переселены еще 28 семей в составе 117 человек.

Отметим, что в городе Физули обеспечено постоянное проживание 258 семей — 928 человек.