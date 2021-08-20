Боевики движения «Талибан» провели обыски в закрытых консульствах Индии в афганских городах Кандагар и Герат. Об этом в пятницу сообщил телеканал NDTV.

«Талибы ранее на этой неделе обыскали индийские консульства в Кандагаре и Герате с целью изъятия документов, конфисковав автомобили, припаркованные около диппредставительств», — передает телеканал.

Индийские консульства в городах Кандагар, Герат, Мазари-Шариф и Джелалабад были закрыты после эвакуации их сотрудников на родину. Посольство страны в Кабуле официально остается открытым. После отправки дипломатов работу в нем обеспечивают служащие из числа афганских граждан.