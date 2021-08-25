Представители движения «Талибан» обратились к Турции за помощью в налаживании работы аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Как передает ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники в Анкаре. По их данным, талибы при этом указали, что рассчитывают на техническое содействие со стороны Турции «только после вывода ее воинского контингента из Афганистана, который участвовал в миссии НАТО в этой стране».

11 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные могут «продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула, если будут созданы соответствующие условия». По его убеждению, это могло бы способствовать «решению проблем всех сторон, в первую очередь международной общественности и афганского народа».

Представитель «Талибан» Забихулла Муджахид однако заявил во вторник, что талибы справятся самостоятельно с обеспечением безопасности кабульского аэропорта после вывода всех иностранных войск к 31 августа. По его словам, «необходимости в присутствии турецких сил [в аэропорту Кабула] нет».

Между тем, как передает Reuters, источники в Анкаре подчеркнули, что «удовлетворить запрос талибов об оказании технической поддержки без защиты гражданского персонала в аэропорту Кабула вооруженными силами Турции будет сложно». «Это слишком рискованное дело», — отметили источники.

Круглосуточную работу аэропорта сейчас обеспечивают около 800 гражданских служащих из государств НАТО, порядок поддерживают военные США, Великобритании и Турции. Улететь из страны пытаются тысячи людей. Для разгона толпы на взлетно-посадочной полосе военным не раз приходилось применять слезоточивый газ и стрелять в воздух.

В среду Министерство обороны США заявило, что разрабатывает на случай возникновения чрезвычайной ситуации план продления сроков военной операции по эвакуации из Афганистана.