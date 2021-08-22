Боевики движения «Талибан» восстановили контроль над тремя районами в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления, сообщил РИА Новости местный журналист.
«Ни одно место в Баглане сейчас не находится под контролем сил сопротивления», — добавил собеседник агентства, пожелавший сохранить анонимность.
О том, что у талибов удалось отвоевать районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану на северо-востоке провинции в пятницу сообщил глава минобороны де-юре администрации Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади.