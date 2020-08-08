Талибы назвали причину «утечки» о сговоре с Россией

Официальный представитель движения «Талибан» Сухейль Шахин опроверг обвинения в сговоре с Россией для убийства американских военнослужащих в Афганистане. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

В публикации американского издания о «подкупе» Москвой талибов нет ни слова правды, заявил Шахин. По его мнению, подобные сообщении — часть кампании, развернутой противниками мирного процесса в Афганистане.

«Ошибочная и безосновательная информация была передана кабульским департаментом национальной безопасности некоторым американским и европейским журналистам, чтобы саботировать процесс мирного урегулирования», — заверил представитель группировки.

| 2020-08-08T09:41:08+04:00 8 августа 2020, 10:00|12345 (Пока оценок нет)
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