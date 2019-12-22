«Талибан» получило согласие старейшин на объявление прекращения огня в Афганистане

Радикальное движение «Талибан» готово к тому, чтобы принять предложение афганского правительства и объявить о введении на определенный срок режима прекращения огня в стране. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал TOLO News.

По данным источников телеканала, во время визита делегации талибов в Пакистан состоялась встреча представителей группировки со старейшинами, которые «согласились с предложением об установлении краткосрочного режима прекращения огня в стране после подписания соглашения между «Талибан» и Соединенными Штатами».

По словам бывшего полевого командира группировки Сейида Акбара Ага, делегация «Талибан», базирующаяся в Катаре, «отправилась [в Пакистан], чтобы проконсультироваться со своими старейшинами о кратковременном прекращении огня». «Судя по всему, — добавил Ага, — переговоры были положительными, и в целом можно говорить о возможности объявления прекращения огня [в Афганистане]».

Отмечается также, что специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад в настоящее время находится в Катаре и ожидает согласия талибов о сокращении насилия и прекращении огня, чтобы возобновить двусторонние переговоры для достижения мирного соглашения. Американский эмиссар прибыл в Доху после проведенных в середине декабря консультаций в Кабуле с афганскими политиками, представляющими официальные власти страны.(ТАСС)