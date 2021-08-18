Движение «Талибан» не намерено сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании.

Как передает РИА Новости, об этом заявил во вторник официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

«Движение «Талибан» не хочет сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании», — сообщил спикер движения на пресс-конференции в Кабуле, которую транслируют спутниковые телеканалы.

«Мы гарантируем безопасность всех тех, кто работал с США и их союзниками, переводчиками или кем-либо другим. Учитывая их таланты и навыки, мы не хотим, чтобы они покидали страну. Хотим, чтобы они служили своей родине», — сказал Муджахид на первой пресс-конференции