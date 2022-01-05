В каждый Новый год мы желаем друг другу нового счастья, перемен в лучшую сторону. Желаем быть добрее и терпимее, нежели в прошедшем. И искренне верим в это, ибо вера, наряду с надеждой и любовью, является движущей силой человеческого развития. Скорее даже, развития человечности.

Я тоже искренне верил и надеялся, что некоторые люди, застрявшие в коридорах политики и ассоциирующиеся у большинства с клоуном и паяцем, изменят свою позицию в отношении Азербайджана. Но, вера верой, а реальность, увы, жестока. Люди определенного типа не меняются.

Речь идет о наиболее одиозной фигуре российской политической арены, бессменном лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Этот политический хам, думается, не нуждается в особом представлении, в том числе и азербайджанской общественности. Мы неоднократно становились свидетелями того, как этот «олег попов» российской политики в оскорбительных тонах отзывался об Азербайджане и азербайджанцах. Варево из дремучей смеси лжи, цинизма и оскорбления а-ля жириновский всегда пахло дурно. «Горе-повара» неоднократно ловили на лжи, тыкали носом в его же стряпню, но сей факт ничуть не смущал главного «ЛДПРовца».

Приведем несколько примеров. Несколько лет назад Жириновский в своем выступлении в Госдуме заявил, что «такой нации, как азербайджанцы, не существует».

Отличился Жириновский в вопросе карабахского конфликта, когда занял открыто проармянскую позицию, утверждая, что «Нагорный Карабах – армянская земля, а азербайджанцы – агрессоры и оккупанты».

А спустя несколько месяцев после победы Азербайджана над Арменией в 44-дневной войне неугомонный Жириновский, посчитав поражение армян своим личным горем, в августе прошлого года вновь задел Азербайджан. В эфире радио «Комсомольская правда» политик сказал, что «Южный Кавказ — это зона влияния Москвы». Жириновский предложил воздействовать на Баку для того, чтобы российские военные находились в районе Нагорного Карабаха в полной безопасности. Он также заявил о необходимости «вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза». Кроме того, он неуважительно отозвался о главе нашего государства.

За глупые слова лидера ЛДПР пришлось отдуваться российскому послу, который был вызван в МИД Азербайджана, после чего вышел оттуда с нотой протеста за пазухой.

Однако, кроме хамства и лживости, сына юриста украшает и такая черта характера, как лицемерие. Недавно этот «правдоруб» поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летием. В поздравительном письме, в частности, говорилось: «…Вы – мудрый лидер прекрасной страны, который внес весомый вклад в процесс преобразования республики, и сегодня продолжает воплощать в жизнь важнейшие государственные программы. Уверен, Вы гордитесь достигнутыми результатами, но всегда следует стремиться к большему. Рассчитываю, что под Вашим руководством отношения между нашими государствами будут носить взаимовыгодный, уважительный характер».

Запомнили эти слова? А теперь обратимся к сегодняшнему интервью Владимира Вольфовича, опубликованному на сайте ukraina.ru (https://ukraina.ru/interview/20220104/1033005880.html). Вот небольшой отрывок:

«Ситуация на постсоветском пространстве меня сегодня не слишком устраивает. Больше всего я возмущен притеснением русского народа. Мы все время идем на уступки, все время что-то даем и делаем для республик ближнего зарубежья, а достойного отношения к русским не получаем. Происходит вытеснение русских. Против них идет скрытая борьба.

На Украине половина населения являются русскими, а их притесняют. В Средней Азии количество русских сократилось в разы по сравнению с тем, сколько их было в советское время. В Прибалтике какая-то фанатичная фашистская ненависть к русским. В Азербайджане вообще русских называют «свиньями».

Знаете, в древнеримской мифологии есть такой бог – двуликий Янус. Так вот, по количеству лик Жириновский превзошел самого Януса.

Не будем особо распространяться по поводу того, что в Азербайджане русских называют «свиньями», приведу лишь два сравнительных примера.

Во-первых, в Азербайджане в настоящее время проживает свыше ста тысяч русских, в то время как в горячо любимой Жириновским Армении их число едва ли насчитывает 10 тысяч.

Во-вторых, в Азербайджане в более чем в 300 общеобразовательных школах по всей стране, 18 местных вузах и 38 средних специальных учебных заведениях преподавание ведётся на русском языке. А в Армении вообще перестали функционировать государственные школы с русским языком обучения аж с 1993 года.

Кроме того, неплохо бы лидеру ЛДПР вспомнить об антироссийских протестах в Армении, которые вспыхивают периодически. Особенно ярко эти настроения проявились во время и после 44-дневной войны, когда армяне упрекали русских в предательстве.

Так в какой же стране русских считают «свиньями», господин Жириновский? Можно было бы бред Владимира Вольфовича списать на продолжающийся праздник со спиртными возлияниями, но язык не поворачивается. Ведь натура не меняется.

И все же в этом году мы хотим пожелать лидеру ЛДПР хоть немного совести. Хотя, в данном случае желаемое и действительность – параллели, которые не пересекутся не только в геометрии Эвклида, но и Лобачевского…