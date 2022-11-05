Посол королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что его страна готова предоставить Москве и Киеву площадку для мирных переговоров, сообщает ТАСС.

«Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — заявил Вонгсинсават.

Дипломат напомнил, что Камбоджа, Индонезия и Таиланд в совместном заявлении в мае 2022 года предложили всем партнерам сотрудничество в поддержании мира и стабильности в региональных и глобальных усилиях.